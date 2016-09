Utopias Samuel Adams: Pivo k nezaplacení

16. listopadu 2012

Na titul nejdražšího piva na trhu aspiruje zlatavý mok amerického pivovaru Samuel Adams. Jeho chuť má možná s českými pivy pramálo společného, i tak je ale velmi ceněné. Jedna lahev přijde na 190 dolarů, tedy 3800 korun.

Zatímco jindy pivovar Samuel Adams uvádí do prodeje nové pivo Utopias pravidelně každé dva roky, letos tuto tradici narušil, aby tak oslavil již 10. výročí tohoto nápoje. Velmi silné 29procentní pivo Utopias ovšem není snadné získat. Celkem se ho totiž vyrobí méně než 20 000 lahví a poptávka není malá.



Zaměřeno na gurmány

Verze Utopias 2012 je směsicí piv léta zrajících v rozdílných typech sudů. Obsahuje také pro pivovar typický Triple Bock z roku 1993. Zřejmě právě proto cena za jednu lahev o objemu 0,7 litru tohoto jedinečného piva vystoupala tak vysoko.



„Představení piva Utopias k desátému výročí je důkazem, že si neobvyklá piva získala stabilní a váženou pozici v pivním světě. Pivovary nyní přichází s novými originálními pivy a útočí tak na milovníky těchto nezvyklých zlatavých moků,“ uvedl Jim Koch, zakladatel pivovaru Samuel Adams.







Portské, sherry nebo koňak

Spolu s chmelem, ječným sladem a vodou používá pivovar Samuel Adams kvasinky na šampaňské, které mohou lépe přežít ve vyšší hladině alkoholu než spousta pivních kvasnic. Nedílnou součástí výroby pak je i přidání javorového sirupu, který jako další zkvasitelný cukr pomáhá zvyšovat hladinu alkoholu.



„Výsledkem je, že pivo Utopias připomíná chuť starého plného portského, jemného koňaku nebo letité sherry. Naproti tomu je překvapivě lehké na patře,“ dodal v tiskové zprávě Koch.



Utopias není pivo, které by se mělo pít na ex z půllitru. Podle doporučení by se mělo usrkávat z malých skleniček a podávat by se navíc mělo v pokojové teplotě. Tento jedinečný mok se prodává v originální černé lahvi ve tvaru varného kotle. Víc než cokoli jiného je to tedy sběratelský kousek.

mk, VIPmag