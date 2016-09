Salvatore’s Legacy: Odkaz mistra i minulosti

16. října 2012

Ani kapka nemůže přijít nazmar. Přesně to si nepochybně říkal mistr barista Salvatore Calabrese, když v baru Playboy Club ve čtvrti Mayfair před zraky zvědavých diváků mixoval koktejl v hodnotě 5 500 liber, tedy asi 170 000 korun.

Clabrese si mohl nakonec oddychnout. Vsadil na tekuté přísady z dob dávno minulých a v boji o světový rekord uspěl.



Titul „nejdražší koktejl“ mu zajistila kombinace likéru Kummel z roku 1770, koňaku Clos de Griffier Vieux z roku 1778, Curacaa Dubb Orange zhruba z 60. let 19. století a hořké Angostuře z roku 1900.



Ještě v červenci, kdy se měl pokus o překonání rekordu původně uskutečnit, to ale vypadalo, že se mu to vůbec nepodaří. Jedna z lahví vzácných přísad se totiž rozbila.







„Byl jsem úplně zničený, když se ta lahev rozbila. Myslel jsem, že se můj sen o zápis mezi světové rekordy rozplynul. Naštěstí se ale vše vyřešilo a nic mě teď nemůže zastavit,“ uvedl ještě před mixováním svého "odkazu" Calabrese.



Dosud byl v Guinnessově knize rekordů uveden nápoj namíchaný v baru dubajského luxusního hotelu Burj Al-Arab. Ten je k dostání v přepočtu za 116 000 korun.

mk, VIPmag