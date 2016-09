Zapomeňte na luxus a zkuste mnišství

8. ledna 2013

Valaamský klášter (čítající i přilehlé budovy včetně katedrály) hledá dobrovolníky, kteří si budou chtít po dobu 14 dní vyzkoušet, co jejich život obnáší.

V klášteře, nacházejícím se na malém souostroví v Ladožském jezeře severovýchodně od Petrohradu, nabízí mniši výjimečný pobyt. Dle jejich slov si během něj očistíte nejen vaše tělo, ale i duši.



Mniši hledají dobrovolníky na práci a výměnou nabízí ubytování a stravu. Na souostroví vás pak sami odvezou loďkou. Rozhodně však nemůžete čekat typickou relaxaci. V klášteře, který je jedním z nejsvatějším míst pravoslavné církve, pracují dobrovolníci od devíti ráno do šesti do večera pouze s pauzou na oběd. Práci se zájemci nevyhnou ani v sobotu, to ale pracují pouze do jedné hodiny odpoledne.



Zkusit si to mohou i ateisté

Muži a ženy jsou v klášteře ubytováni zcela odděleně. Mniši tak uvádí, že si to u nich mohou vyzkoušet i třeba oddané páry. Nějaké luxusní ubytování však jistě také neočekávejte. Pokoje jsou po čtyřech či deseti lidech. Výhodou ovšem je, že nemusíte být pravoslavné víry potažmo ani křesťan. Víceméně můžete být i úplný ateista, nicméně budete mít jistě možnost se během pobytu v klášteře o této víře něco dozvědět.



"Fyzická práce posílí tělo a přiblíží člověku základní cyklus přírody a umožňuje člověku být blíže k bohu," říká ortodoxní farář z USA John Oliver, Práce na farách a v klášterech jsou povětšinou zemědělské - orba, setí, sklízení, hnojení a další činnosti.



V zimě je klášter odříznutý od světa

Klášter v Ladožském jezeře je soběstačný, ale během krátkého léta mají mniši obrovské množství práce, aby si zabezpečili dostatek potravin na zimu. Mniši mají dokonce i svou malou flotilu, stáje, farmu, kovárnu, dílny či ovocný sad s více než 60 odrůdami jablek.



Mniši mají k dispozici i vlastní pekárnu a mlékárnu, jelikož jezero od listopadu do dubna mnohdy nejméně částečně zamrzá. Po toto období je klášter prakticky odříznutý od světa.



Právě ona izolace je součástí toho, co vytváři Valaamský klášter tak výjimečným místem, které jistě stojí za návštěvu a to i pokud nejste připraveni zde strávit dva týdny svého času životem mnichů.

md, VIPmag