Hotel George V Paris: královské místo

8. února 2013

Pokud má některý hotel opravdu úžasný výhled, tak je to právě Hotel George V Paris. A když se k tomu všemu připojí skvělá restaurace a kvalitní personál, vznikne hotel světové extratřídy.

Svým nejlepším hotelům říkají Pařížané paláce. Najdete je většinou v prvním a osmém okrsku a jejich označení odráží smysl místních obyvatel pro historii, jejich hrdost a podle dokonale francouzského způsobu obsahuje stejnou měrou díl romantiky a díl arogance.



Poslední charakteristika se dostala do popředí v roce 1998, když torontský řetězec Four Seasons Hotels and Resorts oznámil, že převezme dozor nad rozsáhlou přestavbou (odhadnutou na 125 milionů dolarů) hotelu George V poblíž Champs-Élysées. Pařížané se zhrozili, že by měla zahraniční společnost řídit jednu z jejich milovaných ikon, i když popravdě, ta již dávno před tím notně zchátrala a nebudila zájem ani místních.



Hotel se přiřadil k dalším skvostům

Od chvíle, kdy se tehdy již 71letý hotel otevřel před vánocemi 1999, dokonce i největší skeptici museli uznat, že Paříž získala další, již šestý palác. Přiřadil se k hotelům Ritz, Crillon, Meurice, Bristol a Plaza Athénée. Kombinace severoamerické důslednosti a evropského elánu vytvořila z Four Seasons George V nejlepší hotel v Paříži a dost možná i na světě.



Rozdíl mezi George V a ostatními „paláci“ v Paříži postřehnete okamžitě po vstupu do hotelu. Nešťastní turisté, kteří přestoupí práh například hotelu Ritz nebo Plaza Athénée, jsou klidně typickou francouzskou hantýrkou odmítnuti.



Restaurace s mišelinkami

V hotelu George V jsou však nejen hoteloví hosté královsky hýčkáni v prostorné hale originálními olejomalbami a tapiseriemi ze 17. století. V šedo-zlaté jídelně restaurace Le Cinq s výhledem do zahrady se setkáte s přátelskou obsluhou, jejíž kvality byly oceněny dvěma michelinskými hvězdičkami.



Atmosféra hotelu George V a smysl pro detail je vlastní všem jeho prostorám, ale zřejmě nikde víc, než v pokojích pro hosty. Navzdory evropské zálibě tvrdých dvojmatrací, několik pokojů a apartmá v hotelu nabízí skutečně královské postele.



Poloha: Nedaleko od Champs-Ělysées, přes řeku Seinu, s výhledem na Eiffelovu věž a Panthéon.

Ubytování: 245 pokojový hotel nabízí 61 apartmá v rozsahu od 80m2 do 380m2; 42 z nich má terasy a balkóny.

Vybavení: Fitness centrum s vnitřním bazénem o rozloze více než 32m2, lázně s 11 místnostmi. Hotelový taneční sál je jedno z nejprestižnějších míst v Paříži pro recepce a jiné společenské akce.

Stravování: Pro labužníky je restaurace Le Cinq tím pravým místem. Vinný list obsahuje na 1 300 výběrů a 70 000 lahví, které se skladují v bývalém kamenném lomu v hloubce 14m pod zemí.

Výlety a doporučení: Pronajměte si bývalou jachtu Sophie Lorenové a vychutnejte soukromý oběd na palubě při plavbě dolů po Seině.

Ceny: Pokoje od cca 1 000 dolarů, prezidentské apartmá od 12 700 dolarů a Royal apartmá od 15 000 dolarů.

Kontakt: +331 4952 7000, 800 819 5053

Web: www.fourseasons.com

bl, VIPmag, Robb Report