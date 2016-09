Starobylý Istanbul je majákem na Bosporu

28. prosince 2012

Časopis Wallpaper loni vyhlásil Istanbul „nejlepším místem“ pro pořádání elegantních party, které se v poslední době náhle vynořilo. Důvodů k tomu poskytuje turecká metropole více než mnoho...

Snad za to může venkovní terasa tohoto bývalého sídla z dob Otomanské říše, tonoucí ve žhavých purpurových světlech reflektorů. Anebo rozptýlení při pohledu na blondýnu v bikinách, zavěšenou za kotníky na lustru v podobě lahve šampaňského. Dost možná ale pouze jen omámení smyslů z přemíry raki mojita, servírovaného krásnými mladými číšnicemi.



Ať už je důvod jakýkoliv, davy návštěvníků tu mnohdy oněmí úžasem.



Moře nových hotelů

Není ani možné nepovšimnout si nově vystavěných hotelů, mezi kterými vyčnívá zejmén hotel W Istanbul. Tam teprve nedávno probíhala zahajovací noční party - otvíral se totiž jeho nejnovější módní hostinec; i to přilákalo velké množství lidí, kteří chtěli debut oslavit.



Hotel je součástí impozantních řadových domů Akaretler Row Houses, které nechal v 19. století vystavět sultán pro své dělníky. Poté, co byly doslova vzkříšeny, chlubí se dnes uhlazenými obchody, spojenými se známými značkami – Marc Jacobs, Jimmy Choo, Alberta Ferretti. Nechybí soukromé rezidence a vrcholem je W, první evropský hotel amerického hotelového řetězce, kde ceny za pokoj začínají na 500 dolarech za noc.



Bohatá historie a luxusní obchody

Otevírá se řada nových hotelů, včetně Four Seasons v nádherném paláci z 19. století na nádherném místě na Bosporu. Rostoucí počet módních střešních restaurací nabízí výhled na ikony starých věků – Hagia Sophia, Modrou mešitu a také Sulejmanovu mešitu.



První městské muzeum moderního umění vzniklo teprve před třemi lety v přestavěném skladišti na nábřeží a dnes vítá až 1 200 návštěvníků denně.



Rozmach nákupních bulvárů – téměř sto – spolu s malými obchody a uměleckými galeriemi. Stále více se tak potvrzuje dobrá pověst Istanbulu coby mekky nakupování a kultury nejen v Turecku, ale celé euro-asii.

bl, VIPmag