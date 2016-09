The Torridon: lovecké sídlo v panenské přírodě

13. ledna 2013

Torridon se nachází přímo uprostřed kouzelné skotské krajiny. Očekávat zde můžete přátelskou obsluhu a restauraci s vynikajícími pokrmy připravovanými z místních surovin. Navíc se vám tu postarají o tradiční i netradiční zábavu.

Je to hotel, který vyhrává ceny a nejen proto, že stojí na úpatí velkolepých hor. Byl postaven roku 1887 a původně sloužil jako lovecké sídlo prvního hraběte z Lovelace. Rozkládá se na 58 akrech zelené přírody a své jméno získal od jezera Torridon, na jehož břehu se nachází.



Historie s nádechem whisky

Sídlo Torridon bylo šetrně restaurováno ve viktoriánském duchu, se zdobenými stropy, dřevěným obložením a krby. Součástí pokojů je koupelna a z většiny oken se vám naskytne pohled na majestátnou vysočinu.



V místní restauraci si můžete vychutnat krásně prezentovaná skotská jídla a k tomu víno z obsáhlého vinného lístku. Bar se pak pyšní sbírkou 320 druhů whisky malt, která vám zpříjemní pohledy na jezero a hory.



Mezi sportovní aktivity, které se tu dají provozovat patří lukostřelba, slaňování, horolezení, kroket, horská turistika, jízda na horském kole a střílení hliněných holubů. Poblíž najdete sokolníky, golf a jízdárnu s poníky. Nebo můžete vyrazit za rybařením, za lovem či na mořskou plavbu na lodi.



Cena: Za noc s polopenzí zaplatíte cenu od 4000 do 15 000 korun.

Kontakt: Torridon, By Achnasheen, Wester Ross, Scotland IV22 2EY

Tel: +44 (0)1445 791242

Web: http://www.thetorridon.com/

mk, VIPmag, SLH