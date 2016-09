Kuba: žhavé rytmy, doutníky a rum

2. ledna 2013

Ostrov Kuba se nachází mezi Karibským mořem a Mexickým zálivem. Patří mezi tropické oblasti s vysokou vlhkostí a teploty přes rok neklesnou pod 22 stupňů.

Zdejší podmínky jsou ideální pro nejrůznější aktivity jako je jízda na koni, potápění, jeskyňaření ve sladkovodních jeskyních, pěší turistika a plavba na lodi. O nezapomenutelnou dovolenou se vám navíc postará mnoho různých měst a míst.



Historie Kuby je zajímavá, proto navštivte alespoň některá z mnoha muzeí, např. Museo Provincial Ignacio Agramonte v Camaguey. Uvádí to server luxury-travel-info.com.



Rokle, útesy, údolí a hlavně pláže

Zajímavou zkušeností je jistě návštěva roklí a jejich dramatických útesů. Procházky bujnou vegetací a svěžími údolími jsou lékem pro tělo i duši. Ubytovat se můžete v krásných letoviscích, která se nacházejí přímo na okouzlujících plážích. Zdejší vody přímo vybízejí k plavání, potápění, plavbě na lodi a k mnoha dalším aktivitám, které vás jen napadnou. Jih hlavního ostrova Kuby navíc skrývá jednu z nejkrásnějších pláží v Karibiku.



Hlavní město Havana nabízí návštěvníkům památky jako je Katedrála de San Cristobal de la Habana a Castillo de la Fuerza. Rovněž byste neměli opomenout hrad El Morro a pevnost La Cabana. Za zmínku také stojí vyhlídková jízda Old Havana ve voze tvaru kokosu. To, čím je ale Kuba skutečně vyhlášená, je kubánský rum a doutníky havana.



Přestože není Kuba v podstatě komercializovaná, je to poměrně bezpečné místo na dovolenou. Tabákové plantáže Pinar del Rio a dvě světové biosferické rezervace skutečně stojí za návštěvu, stejně jako archeologické oblasti, které odhalují bohatou historii.



Co vás čeká, když vás přepadne hlad?

Na Kubě je mnoho míst, kde můžete poobědvat či povečeřet. Najdete zde nejrůznější kuchyně od španělské přes vegetariánskou a mexickou až po arabskou, německou a mezinárodní. Stejně tak si můžete vybrat z luxusních i levnějších podniků.



Kuba žije bohatým nočním životem, takže se po celém dni v mořských vlnách můžete uvolnit ve vlnách kubánských rytmů. Oblíbeným centrem je Habana Café. Nákupy tu nejsou také žádným problémem, naleznete zde vše, co potřebujete. Mnoho obchodů ukrývá drobné poklady, které se stanou ideálním dárkem či příjemnou vzpomínkou na zážitky z dovolené.

mk, VIPmag