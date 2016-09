Penthouse Suite Gstaad Palace: Tak se žije v nebi

27. listopadu 2012

Švýcarsko je synonymem pro perfekcionismus a pohádkovou romantiku. Nejiný je i hotel Palace v horském středisku Gstaad v německy mluvící části země, jehož chloubou je luxusní apartmá umístěné v posledním patře.

Měří 240 metrů čtverečních, vede k němu soukromý výtah a jeho skutečným lákadlem je 140 metrů čtverečních velká terasa s vířivkou a saunou. Pochlubit se může také třemi ložnicemi s přilehlými koupelnami, prostorným obývacím pokojem s krbem navozujícím útulnou atmosféru a jídelním koutem s kuchyňkou.



Celý prostor propojují masivní dřevné podlahy a kvalitní a stylový nábytek. Stejně jako v celém hotelu nechybí ani dekorace v čele se stěnami zdobenými granitem z regionu Blausee. Téměř 50 tun této horniny bylo rozbito na malé kusy, aby je posléze odborníci poskládali do úchvatných architektonických děl.



Masáže a dobré jídlo

Kdyby přece jenom někoho omrzel pobyt v tak vybaveném apartmá, může se nechat hýčkat v hotelovém spa s masážními místnostmi, saunami, cvičebním studiem, posilovnou a tureckými lázněmi. O gurmánské zážitky se pak starají šéfkuchaři čtyř restaurantů. Každý si tak přijde na své, ať už má rád italskou, švýcarskou nebo mezinárodní kuchyni. A večer mohou hoteloví hosté navštívit hned tři různé bary.



Hlavní sezóna s přicházející zimou pomalu startuje, což se samozřejmě promítá i do cen. Honosné apartmá tak přijde zájemce na 9900 až 15 900 švýcarských franků za noc, což je v přepočtu ohromujících 208 000 až 313 000 korun.



A pokud by někdo zatoužil po luxusu, který má ovšem blíže k přírodě než střešní apartmá v obřím hotelu, řetězec Palace nabízí v Gstaadu pobyty v chatě Walig Hut.

