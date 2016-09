Mukul Resort and Spa: Závan přepychu z Nikaragui

11. listopadu 2012

Guacalito de la Isla ve Střední Americe, to je místo, které podnikatel Don Carlos Pellas zvolil, aby postavil butikový hotel s lázněmi. Plán, jak do turistických map světa zapsat svou zemi, začal realizovat již v loňském roce.

V únoru 2013 by měl Pellas konečně sklidit plody svého snažení a otevřít dveře luxusního resortu jménem Mukul (tajemství) prvním nadšeným hostům. A nejen to, doufá také, že vytvoří nové pracovní příležitosti a podpoří infrastrukturu Nikaragui.







Zatím neotevřený butikový hotel s lázněmi se rozkládá na ploše 1670 akrů podél Smaragdového pobřeží. V budoucnu má nabídnout 37 prostorných ubytovacích jednotek s výhledem na oceán, s bazénem a soukromým personálem. Přední designér Paul Duesing při realizaci interiérů od počátku spolupracoval s nikaragujskými umělci, aby propojil tradice s moderním světem.



Plážová vila, dům ve větvích a přepychové sídlo

Resort je rozdělen do tří rozdílných typů ubytování. V první řadě je to 12 samostatných vil s jednou nebo dvěma ložnicemi, které jsou koncipované jako luxusní prázdninové domky s bazénem, krytou terasou, tajnou zahradou a venkovní sprchou.



Dalších 23 ubytovacích jednotek je inspirováno domky ve stromech. Hnízdí v bujných stromových klenbách na vrcholku 100metrového kopce. Jsou postavené z trvanlivého týkového a borového dřeva, mají vysoké stropy a prosklené stěny s východem na prostornou terasu.







Prototypem přepychu pak je Pellasův soukromý dům o rozloze 1860 metrů čtverečních. V jeho stěnách se mimo jiné nachází čtyři ložnicové apartmány s přístupem na kamennou terasu a k soukromému bazénu. Tyto prostory ovšem budou hostům k dispozici pouze v případě, že vilu nebude zrovna využívat Pellasova rodina.



Relax i zábava

Hlavním cílem movitého podnikatele při vedení hotelu je, aby se jeho hosté cítili jako na svém vlastním pozemku. Přispět k tomu má i šest samostatných lázeňských chatiček. Jejich návštěvníci si tak mohou užívat hodin relaxace, aniž by se jen na zlomek vteřiny museli setkat s někým z jiných hostů.







Ani o zábavu by neměla být v resortu nouze. Jeho součástí je podle projektu také golfové hřiště, jehož návrhu se ujal architekt David McLay Kidd. V srdci resortu by pak měl být plážový klub, který mimo jiné nabídne i služby profesionálních chův. Na své by si tak měli přijít jak dospělí, tak děti.



Mukul nemá být tradičním hotelem. Po všech stránkách by se měl stát něčím výjimečným, o což se plánuje postarat celá Pellasova rodina. Například tak, že nabídne nadstandardní podmínky všem hostům.

mk, VIPmag