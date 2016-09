Villa Ducale: Sicílie jako na dlani

2. listopadu 2012

V typicky sicilském stylu postavená Villa Ducale se ukrývá přímo v Taormině. Ačkoli není příliš vzdálená rušnému centru, hosté si v jejích zdech vychutnají naprostý klid.

Z každého z 11 pokojů a šesti samostatných apartmánů vybavených terasou s lehátky nebo balkónem s kovaným nábytkem se otevírá úchvatný výhled na moře, na italské pobřeží v dáli nebo přímo na Etnu.







Samotné ložnice, jimž vévodí pohodlné postele s ručně vyšívaným povlečením, jsou prostorné a útulné zároveň. Většina vybavení a dekorací navíc pochází z dílen místních umělců a řemeslníků, kteří přenášejí odkaz minulosti i do současných dnů.







Smysl pro detail je patrný i z nově zrekonstruovaných koupelen, v nichž většinou nechybí vířivá vana nebo masážní sprcha. Pohodlné župany, pantoflíčky a prvotřídní produkty přírodní kosmetiky jsou pak samozřejmostí.







V péči elegantní paní domu Rosarii Quartucciové se budete cítit jako doma. Veškerý její personál se stará o maximální spokojenost hostů, kdekdo tak zapomene i na drobný detail, že bazén je v hotýlku nahrazený „pouze“ venkovní jacuzzi.



Jídlo jako chlouba

Přátelskou a uvolněnou atmosféru dokresluje také nabídka místních jídel připravených z čerstvých surovin. Den ve vile začíná pestrou snídaní, která se formou bufetu podává přímo na terase s kouzelným výhledem na moře.







Následuje oběd v místní restauraci, popřípadě až podvečerní koktejl na terase, která se opět otevírá v šest hodin. Od sedmi pak je možné večeřet. Vzhledem k velké poptávce po místním menu plném tradičních sicilských jídel a místních vín se ovšem doporučuje místo v restauraci předem objednat.







A kdyby někdo zatoužil po ochutnávce vín nebo lekcích vaření, při kterých by se naučil připravovat alespoň některé z místních specialit, stačí jen oslovit personál.



Výlet po okolí Etny

S takovým zázemím, jaké Villa Ducale nabízí, je velmi snadné objevovat sicilskou krajinu a historii. Zvláště, když má hotýlek v nabídce i několik k tomu uzpůsobených balíčků. Například za cenu od 17 660 korun můžete strávit tři březnové dny v oblasti kolem Etny v doprovodu osobního průvodce, na jejichž sklonku se budete vždy spokojeně vracet do jednoho z apartmánů ve vile.





Cena: Za jednu noc se cena pokoje ve vile pohybuje kolem 8850 korun a apartmán přijde hosty na 10 400 korun.

Kontakt: www.villaducale.com

mk, VIPmag