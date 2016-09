Waldorf Astoria Chicago: Návrat ke slavné éře grandhotelů

19. října 2012

Stačí jediný pohled na hotel Waldorf Astoria v Chicagu a člověk se snadno přenese do bohaté éry 20. let 20. století. Návrh a renovace hotelu se ujal architekt Lucien Lagrange, který šikovně propojil luxus s domáckou atmosférou.

Hosté si mohou vybrat z pestré škály různě velkých pokojů a apartmánů, kterých je v hotelu 188. Zatímco někdo upřednostní "skromnější" pokoj o velikosti 85 metrů čtverečních v nižším poschodí, jiný si může naplno vychutnat přepych a pohodlí několikapokojového prezidentského apartmá na ploše 293 metrů čtverečních, z jehož dvou teras ve 26. patře se otevírá úžasný výhled na celou luxusní oblast Gold Coast.







Všechny obytné prostory ovšem spojuje styl a funkčnost. Moderní nábytek v čele s postelemi povlečenými do kvalitního italského ložního prádla, krby a mramorové koupelny s vířivými vanami zastupují pohodlí a útulnu atmosféru. Naproti tomu technologie včetně wifi připojení, ledniček, mikrovlnek a LCD televizorů a domácích kin od společnosti Bowers & Wilkins plně odpovídají potřebám života v rušném městě.







Hotelové bistro Balsan laděné do evropského duchu nabízí kulinářské zážitky a za relaxací a aktivním odpočinkem se mohou hosté vydat do místních lázní s širokou nabídkou služeb. Na více než 1300 metrech čtverečních se tam nachází relaxační centrum, bazén a fitness s posilovnou a studiem pro lekce pilates, apod.



Pěšky za kulturou i zábavou

Chicago je považováno za klenot amerického vnitrozemí. Jen málo metropolí na světě se mu charakterem a kulturou vyrovná. Ačkoli patří k největším městům Spojených států, dokáže totiž propojit moderní styl rušného centra s přátelskou atmosférou a přístupem středozápadu. Nezáleží tak, zda se do Chicaga vydáte za prací nebo odpočinkem, pokaždé si přijdete na své.







Jeho dominantou je bezpochyby jezero Michigan s písčitými plážemi a sportovními stezkami po obvodu. Při hlubším poznávání se pak začnou odkrývat také unikátní architektonické počiny, muzea s nejrůznějším zaměřením, zábavní centra, parky, divadla a především restaurace. Chicago je totiž se svými 21 restauranty ohodnocenými michelinskými hvězdami vpravdě „gurmánskou Mekkou“.







A zkrátka nepřijdou ani milovníci nakupování. Jen v těsné blízkosti hotelu se nachází ulice Michigan lemovaná 460 obchody těch nejvýjimečnějších světových značek. Nejlepší pak je, že se dá na rozdíl od jiných amerických měst po Chicagu chodit pěšky.





Cena: Jedna noc přijde hosty na sumu pohybující se zhruba od 400 do 1375 dolarů, tedy 7700 až 26 500 korun. V případě prezidentského apartmá ale může cena vystoupat ještě mnohem výše.

Kontakt: waldorfastoria3.hilton.com

mk, VIPmag